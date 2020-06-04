ДТП на Донбассе: В авариях травмированы 3 человека (Фото)

В Донецкой области произошли 2 ДТП.

В Мариуполе в местном паблике в соцсети очевидцы сообщили об аварии на пересечении пр. Мира и пр. Строителей: водитель троллейбуса, поворачивая направо на зеленый сигнал светофора, совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

ДТП произошло сегодня, 4 июня, в результате происшествия пострадал мужчина 1971 года рождения. Пострадавшего госпитализировали во 2 горбольницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Во временно неподконтрольной украинским властям Горловке в ДТП пострадали 2 человека.

Как сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», авария произошла 3 июня в Центрально-Городском р-не, по ул. Катеринича: водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В результате ДТП пострадали 2 человека: мужчина 1975 года рождения и женщина 1994 года рождения, которые были госпитализированы в лечебное учреждение г. Горловка.

«Спасатели ГПСО г. Горловка при помощи гидравлического инструмента демонтировали переднюю пассажирскую дверь, извлекли пострадавших из автомобиля и передали работникам "скорой медицинской помощи"», – уверяют в «республике».