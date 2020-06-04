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Коронавирус в Славянске: Транспорт в городе вернется к режиму специальных перевозок

04.06.20 11:41
Памятник предпринимателям 90-х годов в Славянске
Памятник предпринимателям 90-х годов в Славянске / Фото: dnews.dn.ua

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня утром, 4 июня, состоялось заседание городской комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС). Были обговорены меры по безопасности в связи со вспышкой COVID-19 в городе. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Отмечается, что только в течение 3 июня было подтверждено заболевание у 7 жителей города.

Комиссия решила:

  • общественный транспорт с 8 июня возвращается к режиму специальных перевозок. Руководителям предприятий и субъектам бизнеса необходимо обратиться в отдел транспорта и связи городского совета для оформления пропусков для сотрудников. Пропуска, выданные ранее, тоже действительны;
  • в выходные дни с 6 по 8 июня электротранспорт прекратит работу. В будни количество рейсов останется неизменным;
  • управление труда и социальной защиты населения прекращает прием граждан с 4 июня. У работницы управления был выявлен COVID-19, и поэтому все работники должны пройти ПЦР-тестирование. При этом социальные выплаты гражданам прекращаться не будут;
  • субъекты бизнеса должны обеспечить полное и неукоснительное выполнение карантинных норм. Пользование индивидуальными средствами защиты в общественных местах является обязательным.

Как сообщалось ранее, в Славянске фиксируется рост количества заболевших коронавирусом, поэтому городские власти рассмотрят вопрос о возвращении карантина.

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