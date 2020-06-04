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Красный Крест направил на неподконтрольный Донбасс более 50 тонн гуманитарного груза

04.06.20 11:59
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Международные комитет Красного Креста 3 июня направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса более 50 тонн строительных материалов. Автомобили с гуманитарным грузом проследовали через КПВВ «Новотроицкое». Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера, 3 июня, пограничники Донецкого отряда оформили и пропустили через линию разграничения три автомобиля с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Гуманитарный груз направлен гражданскому населению, которое проживает на временно оккупированной территории Украины и непосредственно пострадало от агрессии РФ. Автомобили со строительными материалами общим весом более 53 тонн последовали по маршруту "Киев-Донецк" через КПВВ "Новотроицкое"», – говорится в сообщении.

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