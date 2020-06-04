В «ДНР» за сутки выявили 19 зараженных COVID-19 медиков

В «ДНР» зафиксировали еще 2 смерти от COVID-19, всего зарегистрированы 611 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 3 июня исследованиям, выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19. Один положительный результат исследования на новую коронавирусную инфекцию был выявлен у мужчины, прибывшего из Российской Федерации. Также среди новых случаев инфицирования – 1 ребенок, контактировавший ранее с инфицированной матерью, и 19 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «ДНР».

«Зарегистрированы 2 летальных случая от коронавирусной инфекции – женщины в возрасте 43 и 72 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 11:00 4 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 611:

на лечении – 434 пациента,

выписаны – 154 человека,

летальных случаев – 23.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 июня в Украине коронавирусом заболели 25 411 человек (11 042 пациента выздоровели, 747 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 174 случая заболевания (111 человек выздоровели, летальных случаев – 5), Луганской области – 51 случай (41 пациент выздоровел, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 427 случаев заболевания (выздоровели – 338 человек, летальных случаев – 8).