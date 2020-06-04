Когда слышали, что «оттуда», бросали трубку: Переселенка рассказала о проблемах в Киеве (Фото)

После начала военного конфликта на Донбассе жительница ныне неподконтрольного украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) Ксения успела пожить в разных городах на подконтрольной территории. Сейчас она живет в Мариуполе – и считает себя своей в этом городе. Об этом переселенка рассказала порталу «Від себе».

«До начала войны я очень хотела работать по профессии – дипломат-переводчица. Конечно, закончить обучение в Донецком национальном университете имени Василия Стуса, переехать в Киев и работать в Министерстве иностранных дел. Но не судьба. Моя семья переехала в Мариуполь, и я вместе с ними. А, вообще, я успела пожить с начала войны еще и в Торецке, Константиновке, Киеве и Мариуполе», – рассказала девушка.

«Трудно было – невероятно. Деньги заканчивались, война разгоралась, а работы не было. В Константиновку нас "заманила" моя крестная. Она там жила. Поэтому где-то полгода я прожила там. Квартиры сдавали неохотно и дорого. Мама начала работать в больнице, а я работала преподавательницей английского и переводчицей на сайте знакомств. Это быстро надоело, я купила билет в Киев и уехала. В Киеве вообще не хотели сдавать квартиры. Когда слышали, что "оттуда", бросали трубку. С работой были те же проблемы, поэтому я продолжила работать на сайте», – поделилась Ксения.

Денег, по ее словам, хватило на полгода. Потом поехала в Мариуполь. «Сейчас я менеджер арт-платформы "ТЮ" в Мариуполе и SMM-менеджер на канале "ТВ7". Конечно, платформа – это мой дом, который мы командой строили вместе. За почти 4 года я получила очень крутой опыт и много невероятных знакомств. Например, познакомилась с Юрием Андруховичем, Сергеем Жаданом и многими другими известными людьми Украины и мира», – сообщила Ксения.

«В Мариуполе я себя чувствую своей. Но этот город, как мне кажется, еще один "перевал". Я не хочу здесь оставаться навсегда, к сожалению. Я хочу переехать, но пока не решила, куда именно», – добавила она.