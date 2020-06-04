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Украина в ОБСЕ призвала к созданию зоны безопасности с обеих сторон границы на Донбассе

04.06.20 12:29
Донецкая область / Фото Дмитрия Балховитина
Донецкая область / Фото Дмитрия Балховитина

Украина предлагает создание рабочей подгруппы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам границы, а также призывает к созданию предусмотренной Минским протоколом зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ с мониторингом и верификацией со стороны ОБСЕ. Об этом заявил во время онлайн-заседания Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ в среду, 3 июня, заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, пишет «Укринформ».

«Восстановление контроля над границей остается ключевым элементом процесса урегулирования конфликта. Создание зоны безопасности в приграничных районах обоих государств с постоянным мониторингом и верификацией со стороны ОБСЕ на границе, как это предусмотрено Минским протоколом, было бы шагом в правильном направлении. Украина предлагает создать рабочую группу в рамках ТКГ по вопросам границы», – заявил Лоссовский.

Украинский дипломат подчеркнул необходимость выполнения результатов Нормандского саммита в Париже, что Россия продолжает игнорировать.

Он заявил, что Украина придерживается принципа «сначала – безопасность» в мирном урегулировании, выступает за разработку нового режима всеобъемлющего прекращения огня и призывает Россию к конструктивным переговорам в рамках ТКГ по этому поводу.

Кроме того, Украина готова к обсуждению компромиссов в рамках ТКГ относительно пакетного решения, которое касается 3 новых участков разведения сил и средств на Донбассе.

Также украинская сторона призывает Россию выполнить обязательства, взятые на саммите в Берлине еще в 2016 году, об открытии КПВВ «Золотое» на линии соприкосновения.

«Украина предлагает проект дорожной карты с использованием "зеркального" подхода для открытия новых пунктов пропуска в Золотом (ранее уже было согласовано) и Счастье (еще не согласовано) одновременно», – заявил Лоссовский.

Вместе с этим, Украина призвала Россию проявить конструктив по вопросу согласования в рамках ТКГ плана разминирования, поскольку ранее российская сторона уже трижды блокировала украинские инициативы.

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