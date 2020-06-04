Верховная Рада назначила нового министра культуры. Министерство возглавит депутат из фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко.

Голосование состоялось сегодня, 4 июня: 263 депутата проголосовали за назначение Ткаченко на должность министра культуры, 55 выступили против, 44 – воздержались.

Также Верховная Рада приняла решение о лишении Ткаченко депутатского мандата – в связи с его переходом на работу в Минкульт.

Сам Ткаченко на своей странице в Facebook сообщил о двух неотложных задачах, которые стоят перед министерством.

«Присягнул! Что ж, теперь нас ждет новый этап. Рада поддержала мою кандидатуру на должность министра культуры и информационной политики… Неотложные задачи, которые перед нами стоят: шаг 1: возобновить финансирование; шаг 2: завершить реструктуризацию, восстановить административную способность Минкульта, провести аудит. Реальная цифра, которую нужно направить на поддержку культуры и туризма – 3-4 млрд грн. Чтобы выжить и вернуться к разговору о развитии. После этого мы сможем двигаться дальше», – написал он.