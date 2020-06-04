С начала войны на Донбассе погибли более 240 детей

С 2014 года в результате боевых действий на Донбассе погибли более 240 детей. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В Командовании напоминают, что 4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии, эта дата установлена ООН в 1983 году. С 2014 года к печальной статистике детей, пострадавших в результате вооруженных конфликтов, присоединилась и Украина.

«С начала нападения России на Украину на территории Донецкой и Луганской областей погибло более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы, по данным разных источников, от 167 до более 500 молодых граждан Украины», – отмечается в сообщении.

По данным общественных организаций, количество детей-переселенцев из Крыма и Донбасса превысило 170 тыс. человек, а на неподконтрольной украинскому правительству территории осталось более 2 тыс. детей-сирот. В так называемой «серой зоне» проживает от 10 до 15 тыс. детей.

«Даже после окончания активной фазы вооруженного противостояния роста этой ужасной статистики не прекращается – дети получают телесные повреждения в результате неосторожного обращения и несчастных случаев с взрывоопасными предметами», – подчеркивают в Командовании Сухопутных войск ВСУ.