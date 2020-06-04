Импортные «дизель» и газ могут подорожать: Подробности (Видео)

Дорожает топливо, а за ним – и проезд в маршрутках, билеты на поезда и даже еда. Экономисты подсчитывают – сколько потеряет каждый из нас, если правительство введет пошлину на импортный «дизель» и сжиженный газ. Такое предложение несколько месяцев назад получило министерство экономики. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Заправляться может стать дороже, если ездите на газе или на «дизеле». До гривны за литр – настолько могут вырасти цены. За полный бак дизтоплива на 50 литров – сегодня отдаем примерно тысячу гривен. И на полсотни больше может быть, если пошлину все же введут.

Машину Александр Левицкий приобрел 1,5 года назад. Искал, чтобы была на «дизеле» – так экономнее. Больше за горючее платить не хочет.

«Автомобилем пользуюсь почти ежедневно, езжу из пригорода в Киев и, соответственно, в среднем у меня получается где-то 80 – до 100 км в день. Отказаться от свободы передвижения – это очень трудно», – говорит Александр.

Накладно будет и предпринимателям. Овощи с собственного огорода из Ровенской области Юрий Дашко возит на продажу в Киев. 250 километров в одну сторону. Чем дороже топливо – тем меньше заработок.

«Будем возит по-любому, чтоб нам небольшой зазор оставался, будем возить. Выбора нет, надо же за что-то жить», – говорит Юрий.

Эксперты прогнозируют: если возить еду станет дороже, то и цены на нее также могут подскочить.

«У людей денег нет. Я вот сейчас иду, я еще ничего не купила, я присматриваюсь на цены, взвешиваю, сколько у меня денег, и что я могу купить», – говорит жительница Киева Любовь Гула.

Поезда «Укрзализныци» тоже ездят на «дизеле». На нем же и на газе – работает и другой общественный транспорт. Поэтому стоимость билетов тоже может возрасти.

О новой пошлине на импортное топливо просят украинские нефтяные монополисты. Тогда иностранцы должны будут повысить цены на свое топливо в Украине.

«Та цена, по которой сюда заходит импорт, она, по сути, является потолком для внутренних производителей, дороже никто покупать не будет. Если эту планку чуть-чуть приподнять, то получается и внутренний производитель может продавать чуть-чуть дороже», – рассказывает аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.

Иностранные компании из-за пошлин могут уйти из Украины. И только отечественного горючего нам не хватит, объясняют эксперты. Ездить будут только те, у кого будут деньги.

«Ни одна компания в Украине не должна получать какие-то монопольные преимущества. Занимать более 20-25% рынка. Если в результате каких-либо ограничений эта доля растет – это создает злоупотребления и получение монопольной прибыли», – комментирует экономист Борис Кушнирук.

Будут ли вводить пошлину на импортное топливо – должно решить министерство экономики. Фактически за ними слово – залезут ли украинские нефтяные монополисты в карман к каждому украинцу?