«Большая стройка»: В Селидово развернулась реконструкция стадиона (Фото)

В Селидово (Донецкая обл.) активно идут работы по реконструкции городского стадиона «Шахтер» в рамках программы «Большая стройка». Общая сумма проекта составляет почти 33 млн грн. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации.

3 июня заместитель председателя ДонОГА Вадим Филашкин и начальник управления физической культуры и спорта облгосадминистрации Владимир Мыцык провели в Селидово рабочее совещание по вопросам реконструкции стадиона «Шахтер».

«На сегодняшний день выполнен демонтаж трибун, ограждения, проходит ремонт в административном здании, продолжается замена теплотрассы, работы по подведению коммуникаций. Параллельно завершается реализация инвестиционного проекта по устройству футбольного поля с искусственным покрытием 105x68 м. Уже проведена укладка искусственного газона, нанесена разметка, остается установить ворота и угловые флажки, засыпать покрытие из синтетической травы резиновым гранулятом», – рассказали в облспортуправлении.

Проектом предусмотрена реконструкция админздания с заменой внутренних и внешних инженерных сетей, устройство помещений душевых, медицинского кабинета, санузла для маломобильных групп населения, ремонт крыльца, установление наружного освещения и электронного табло, обустройство 4-х беговых дорожек с полиуретановым покрытием и площадки с тренажерным оборудованием, замена конструкции существующих трибун на стационарные открытые с пластиковыми стульями на 1600 мест, благоустройство прилегающей территории.

Стоимость проекта по реконструкции стадиона составляет 32,8 млн грн. Работы финансируются за счет средств Государственного фонда регионального развития, областного, городского бюджетов и должны завершиться до конца 2020 года.

Напомним, в рамках национального проекта «Большая стройка» 14 мая в Краматорске был открыт первый в Украине спортивный объект – крытое футбольное поле с искусственным покрытием в парке культуры и отдыха «Сад Бернацкого». Также на территории Донецкой области планируют отреконструировать стадионы в Селидово и Славянске, построить стадион в Волновахе и еще один – в Краматорске.