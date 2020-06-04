Мина, гранатомет, гранаты: На Донетчине выявили схрон с боеприпасами

Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения операции Объединенных сил тайник с военными средствами поражения. Схрон в 2014 году устроил участник одного из незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

По оперативной информации, владелец изъятого оружия – житель Бахмута, который в составе НВФ принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также привлекался к дежурствам на блокпостах «ДНР. Сейчас он скрывается во временно неподконтрольном украинским властям Донецке.

«Из тайника, оборудованного в частном доме злоумышленника, правоохранители изъяли противотанковую мину ТМ-62М, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 10 корпусов от гранат Ф-1 и РГД-5. Также обнаружен детонатор для мины МВЧ-62, 9 запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2 и 600 патронов калибра 5,45 мм», – говорится в сообщении.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 260 («Участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований») Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.