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Встреча «нормандской четверки» состоится в 2020 году, – Ермак

04.06.20 14:38
Андрей Ермак / Фото из открытых источников
Андрей Ермак / Фото из открытых источников

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассчитывает, что встреча лидеров государств Нормандского формата состоится в Берлине в 2020 году. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, передает «РБК-Украина».

Также он отметил, что диалог Украины с российской стороной продолжается.

«Я уверен, что в этом году в Берлине состоится саммит глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России», – сказал Андрей Ермак.

Глава Офиса президента отметил, что в качестве следующего шага Киев теперь хочет составить список представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые должны участвовать в переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Ермак считает, что они должны представлять гражданское общества, а не «Л-ДНР».

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