Нацгвардия усиливает патрулирование прибрежных зон на Донетчине

Наряды Национальной гвардии Украины (НГУ) усиливают патрулирование прибрежных зон и зон отдыха вблизи Азовского моря. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба воинской части 3057 НГУ.

В сообщении отмечается, что с 1 июня в большинстве областей Украины состоялся очередной этап ослабления карантина: заработали спортивные залы, учебные заведения, возобновилось пассажирское автобусное и железнодорожное сообщение между областями. Также ослабление карантина предусматривает возможность посещения водоемов и зон отдыха вблизи них.

В пресс-службе проинформировали, что для профилактики тяжких и особо тяжких преступлений, поддержания общественного порядка, а также соблюдения гражданами карантинных ограничений, пляжи и зоны отдыха, расположенные на побережье Азовского моря, были усилены гвардейскими нарядами 12-й бригады оперативного назначения. В частности – в Мариуполе и курортных населенных пунктах Мелекино, Белосарайская Коса, Ялта.

«С потеплением количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали учреждения питания, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, такие места были усилены пешими нарядами, а также автопатрулями Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией», – отметил заместитель командира воинской части 3057 подполковник Сергей Загреба.

Патрулирование побережья Азовского моря продлится до окончания курортного сезона.

«Следует также напомнить гражданам, посещающим водохранилища, что за нарушение карантинных ограничений, в зависимости от дальнейших последствий, предусмотрена административная и уголовная ответственность», – отметили в пресс-службе.