RU
Все новости

Украина – США: «Мы хотим, чтоб нас услышали» – онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

04.06.20 14:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В пятницу, 5 июня, в 15:00 будет транслироваться новая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, организованная совместно с нашими партнерами из Атлантического Совета. Об этом пишет «Сегодня».

Разговор политиков, дипломатов и экспертов будет посвящен важнейшим проблемам украинско-американских отношений.

24 мая, откликнувшись на инициативу Киевского форума по безопасности, десятки известных украинских деятелей подписали обращение, адресованное к политикумам и обществам обоих государств, относительно важности защиты украинско-американского стратегического партнерства от вражеских провокаций и расколов.

Ответом на это воззвание стало заявление семерых бывших послов США в Украине с призывом противодействовать попыткам навредить нашему партнерству.

Этот обмен посланиями – уникальная связь через Атлантику, которая особенно подчеркивает нашу солидарность в выполнении сложных вызовов.

Кто хочет подорвать партнерство Украины и Соединенных Штатов?

Зачем в Украине разжигают антизападные настроения?

Как противодействовать провокациям Москвы?

Эти вопросы будут в центре внимания нашей дискуссии, участие в которой принимают:

  • Джон Хербст, посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;
  • Селест Волландер, советник президента Соединенных Штатов по вопросам Евразии в 2013-17 годах, заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам Украины, России и Евразии в 2009-2012 годах;
  • Стивен Пайфер, посол Соединенных Штатов в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;
  • Уильям Тейлор, посол Соединенных Штатов в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира;
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
  • Виталий Портников, журналист и публицист;
  • Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
  • Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины (2014), член правления фонда «Открой Украину» (модератор дискуссии).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк