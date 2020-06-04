Украина – США: «Мы хотим, чтоб нас услышали» – онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

В пятницу, 5 июня, в 15:00 будет транслироваться новая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, организованная совместно с нашими партнерами из Атлантического Совета. Об этом пишет «Сегодня».

Разговор политиков, дипломатов и экспертов будет посвящен важнейшим проблемам украинско-американских отношений.

24 мая, откликнувшись на инициативу Киевского форума по безопасности, десятки известных украинских деятелей подписали обращение, адресованное к политикумам и обществам обоих государств, относительно важности защиты украинско-американского стратегического партнерства от вражеских провокаций и расколов.

Ответом на это воззвание стало заявление семерых бывших послов США в Украине с призывом противодействовать попыткам навредить нашему партнерству.

Этот обмен посланиями – уникальная связь через Атлантику, которая особенно подчеркивает нашу солидарность в выполнении сложных вызовов.

Кто хочет подорвать партнерство Украины и Соединенных Штатов?

Зачем в Украине разжигают антизападные настроения?

Как противодействовать провокациям Москвы?

Эти вопросы будут в центре внимания нашей дискуссии, участие в которой принимают: