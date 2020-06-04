На Луганщине подсчитали убытки урожая из-за природных катаклизмов

В районах Луганской области работают комиссии по установлению потерь урожая из-за неблагоприятных природных условий. Потери посевов сельхозкультур зафиксированы почти на 14 тыс. га в трех районах, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Уже определены объемы потерь зерновых и технических культур в Новоайдарском, Старобельском, Станично-Луганском районах. Сейчас мы прорабатываем возможные пути компенсации соответствующих убытков. В частности, готовим обращение к центральным органам власти, привлечем резервные фонды областного и районных бюджетов», – заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он отметил, что рассматриваются варианты оказания помощи предприятиям, которые понесли убытки: предоставление семенного материала, техники и минеральных удобрений на пересев посевных площадей под урожай 2020 года. Соответствующие убытки рассчитываются на каждом предприятии. Председатели сельских и поселковых советов осуществляют мониторинг потерь в личных хозяйствах.

В частности, по данным Луганской ОГА, потери урожая в сельскохозяйственных формированиях Новоайдарского района составили 6557 га (недополучено дохода на 102,3 млн грн), в Станично-Луганском – 1538 га (16,0 млн грн), в Старобельском – 5620 га (108,2 млн грн).

В целом область недополучит производство озимой пшеницы – 19 706 т, гороха – 486 т, кукурузы – 2722 т, подсолнечника – 10 640 т. Сумма недополученного дохода составит порядка 226,6 млн грн.

Напомним, 30 мая на Луганщине прошли сильные ливни с порывистым ветром.