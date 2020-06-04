В «ДНР» заявили, что ремонт единственного в Шахтерске бассейна приостановлен: Нет денег

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) приостановлены работы по восстановлению бассейна – из-за нехватки финансирования.

Как передают местные интернет-ресурсы, «мэр» города Александр Шатов заявил, что открытие единственного в Шахтерске бассейна в спортивном комплексе «Олимп», который был поврежден в ходе боев летом 2014 года, запланировано на 2022 год.

По его словам, на данный момент уложена плитка, проведена отделка чаши бассейна. «Там уже все готово, чтобы затянуть чашу специальной пленкой для бассейна, а также установить насосную систему. Работы в бассейне на данный момент выполнены на 60%, сейчас они приостановлены из-за отсутствия финансирования. Открыть его планируем в 2022 году», – уверяет Шатов.

Отметим, что в августе 2017 года сообщалось, что в Шахтерске ведется планомерная работа по восстановлению плавательного бассейна. «Часть таких работ уже сделана, и мы надеемся, что он тоже войдет в строй, там будут заниматься жители Шахтерска и Тореза», – говорили тогда в «ДНР».

Напомним, в 2014 году незаконные вооруженные формирования на местном стадионе спорткомплекса устроили огневую точку с минометами калибром 120 мм.