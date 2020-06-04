Кабмин готовит новое смягчение карантина для туристов, – Ляшко

Правительство планирует на ближайшем заседании смягчить действующее ограничение по количеству людей в туристических группах, увеличив его до 50. Об этом сегодня, 4 июня, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, оно будет столько, сколько перевозит автобус, – до 50 человек», – сказал Виктор Ляшко в ходе встречи президента Украины с представителями туристической отрасли в Каменец-Подольском.

Он добавил, что ограничение по количеству туристических групп снимут на ближайшем заседании правительства на следующей неделе.

Напомним, с 5 июня Кабмин разрешил работу заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий; позволил проводить религиозные мероприятия, а лицам, достигшим 60-летнего возраста, не выполнять условий самоизоляции. Кроме того, с 5 июня возобновляется внутреннее авиационное сообщение.