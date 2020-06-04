На глазах у детей: Краматорчанка вонзила нож себе в горло

Минувшей ночью в Краматорске местная жительница из-за проблем в личной жизни ударила себя ножом в горло. Предварительно женщина позвонила в полицию. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в пресс-службе батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

В три часа ночи правоохранители получили вызов на ул. Героев Небесной Сотни – женщина в возбужденном эмоциональном состоянии просила помощи.

Экипажи патрульных и роты ТОР оперативно прибыли на место, однако женщина, которая вызвала полицию, дверь не открывала. Поговорить с ней получилось только через окно.

Пока патрульные Денис Дьяченко, Александра Неведрова и Эдуард Осипович общались с женщиной, инспекторы роты ТОР Александр Савенко, Станислав Шубин и Артем Большаков ожидали у входа в квартиру.

«Проблемы в личной жизни» и «Пожалуйста, помогите», – то, что удалось услышать от женщины. Также она сказала, что в доме находятся 16-летняя дочь и 4-летний сын.

«В какой именно помощи нуждалась – женщина не говорила. Впрочем, из ее разговора было понятно, что она очень волнуется и находится действительно в возбужденном эмоциональном состоянии», – отметили в пресс-службе.

Около 15 минут женщину уговаривали открыть дверь, после чего патрульные услышали сильный крик. Дочь бросилась открывать дверь патрульным, потому что увидела в руках у матери нож.

Когда инспекторы роты ТОР зашли в помещение, женщина без сознания лежала на полу. Нож по рукоять был у нее в шее, она истекала кровью.

«Считанные минуты на спасение и напуганные дети рядом. Пока коллеги успокаивали детей, Александр Савенко и Станислав Шубин надежно зафиксировали голову женщины руками, обездвижили нож с помощью повязки и прижали пальцами сосуд. Удалось временно остановить кровотечение. Патрульные контролировали состояние женщины до приезда медиков», – рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем врачи госпитализировали пострадавшую в больницу, где ее прооперировали. Дети остались дома с бабушкой, которая приехала, как только узнала о ситуации.