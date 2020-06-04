По гробам прошлись тракторами: В Краматорске на коммунальщиков завели уголовное дело (Видео)

В Краматорске череп, кости и остатки деревянных гробов нашли коммунальщики на улице О. Тихого. О находке не сообщили, продолжили работать. Полицию на место вызвал руководитель поискового отряда «Плацдарм» Алексей Юков.

«Действительно, были установлены 3 основные локации, где находились костные останки человеческие, фрагменты гробов, черепные коробки – все было растрощено тракторами. Для нас, конечно, было ужасно все это видеть, потому что мы не бережем ничего, а тем более даже мертвых, за которых некому заступиться», – говорит Юков.

Алексей Юков

До революции 1917 года на этом месте было кладбище поселка Петровка, какая его площадь – точно неизвестно. Позже здесь обустроили мемориал героям Гражданской войны. Участок, где нашли кости, не входит в его охранную зону. В 30-е годы прошлого века здесь были проложены трамвайные пути.

«Надо посмотреть проектную документацию. Проектная документация поможет установить, будет ли тут прокладываться велодорожка, как планировалось предварительно, или возможно будут какие-то изменения в проекте», – отмечает главный специалист управления по гуманитарным вопросам горсовета Елена Булдакова.

По ее словам, ремонтные работы здесь приостановили, а найденные останки эксгумируют и перезахоронят на одном из городских кладбищ.

Полицейские по данному факту открыли уголовное производство. «По ч. 2 ст. 97 Уголовного кодекса Украины – это "Надругательство над могилой или другим местом захоронения или над телом умершего"», – уточнила инспектор Краматорского отдела полиции Валерия Осипец.

Она отметила, что максимальная ответственность по данной статье – до 5 лет за решеткой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «UA: Донбас»