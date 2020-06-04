В Украине ветеранов АТО отказываются брать на квартирный учет (Видео)

В Киеве отказываются ставить на квартирный учет ветерана АТО, который имеет инвалидность. А без этой процедуры мужчина не может получить гарантированное ему законом льготное жилье. Свои действия чиновники оправдывают нормативами, которые действуют в Украине с времен Украинской ССР. И такой случай – не единичный.

Подполковник Петр Гасай с 2014 года воевал на Донбассе. В частности, 21 июля 2014 года принимал участие в освобождении Торецка (тогда еще Дзержинска) от «ДНР». В тот день украинские спецназовцы освободили здание мэрии, а потом еще 8 часов отбивали атаку «республиканцев». За этот бой Гасая наградили орденом «За мужество».

Год назад врачи диагностировали у Петра онкологию. Мужчина получил II группу инвалидности и был вынужден покинуть армию по состоянию здоровья. Как ветеран и инвалид войны, согласно закону, он должен был получить жилье.

Но в Шевченковской районной администрации Киева его даже не захотели ставить на учет.

«Для того, чтобы претендовать на какое-то жилье, необходимо стоять в очереди на на квартирном учете. Это первый шаг. А сейчас делают все, чтобы не поставить на этот квартирный учет», – поясняет подполковник.

В своем отказе чиновники оперируют правилами, которые были утверждены правительством УССР еще в 1984 году. «Вы зарегистрированы при военной части по ул. Владимирской, 26. Взятие на квартирный учет граждан, которые зарегистрированы при военных частях, жилищным законодательством не предусмотрено. Вопрос постановки их на квартирный учет решается по месту прохождения службы… Комиссией рекомендовано отказать Вам в постановке на квартирный учет», – говорится в ответе Шевченковской райадминистрации.

Правила хоть и старые, но они до сих пор действуют. Поэтому, по заверению чиновников, ничего сделать не могут. «Шевченковская районная администрация не имеет возможностей и полномочий принять в данном случае иное решение», – говорится в ответе на иной запрос по проблеме Гасая.

Ветеран АТО придерживается иного мнения. Говорит, что перечитал нормативы и не нашел ничего, что поясняло отказ чиновников: «Я спрашивал у должностных лиц жилищного отдела Шевченковской РА – покажите мне, где написано, что нельзя брать на учет на квартирную очередь военнослужащих. В ответ они мне лишь сказали: у нас есть инструкция».

Правозащитники отмечают, что проблема – не единичная. Например, только в организацию «Юридическая сотня» в прошлом году обратились свыше 200 ветеранов, которых чиновники отказались ставить на квартирный учет. Единственная возможность в таких ситуациях – идти в суд.

«Такие люди, как Петр, имеют право на обеспечение жилищными помещениями. Но на практике с этим получается очень много проблем из-за устаревшего жилищного законодательства. Все нормы они не просто устаревшие, они архаичные», – комментирует юристка «Юридической сотни» Мария Звягинцева.

Сейчас Петр Гасай проходит очередной курс химеотерапии. Но несмотря на тяжелую болезнь он готов бороться за свои права. И уже собирает документы для иска в суд.