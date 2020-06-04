Глава СБУ отрицает «тайные тюрьмы» и пытки

В Украине нет никаких «секретных тюрем СБУ», а слухи о системных нарушениях прав человека распространяются с подачи «пророссийских пропагандистов». Об этом сегодня, 4 июня, заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов во время совещания руководителей правоохранительных органов в Офисе генпрокурора, передает пресс-служба ведомства.

«В Украине продолжается война, в том числе гибридная. Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи. Поэтому давно привыкли к постоянным "вбросам" о "секретных тюрьмах СБУ". Еще раз подчеркиваю – у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это – фантазии российских пропагандистов», – заявил Иван Баканов.

Глава СБУ подчеркнул, что сегодня в Службе безопасности обращают особое внимание на то, чтобы не допускать проявлений нарушений прав человека или пыток.

«Мы подробно изучаем все обращения и доклады Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Проводим проверки и при этом откровенно говорим нашим международным партнерам: если вы видите в работе СБУ какие-то нарушения, немедленно обращайтесь в прокуратуру. Все, кто нарушает закон, должны отвечать по закону. И работники Службы безопасности – не исключение», – резюмировал глава СБУ.

Напомним, в ХХIX Докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине указано, что как на подконтрольной Украине территории, так и в «Л-ДНР» ко многим задержанным, связанным с вооруженным конфликтом на Донбассе, применялись пытки различного характера. Но если после задержания на подконтрольной территории человека могли удерживать в неофициальном месте лишения свободы 1-4 дня, то в «Л-ДНР» этот период длится до года. 76% опрошенных лиц, которые удерживались украинской стороной, сообщили правозащитникам, что их подвергали пыткам или жестокому обращению, для того, чтобы получить признание или информацию и / или наказать или запугать их, при этом вышеуказанные действия, в большинстве случаев, совершались сотрудниками СБУ.