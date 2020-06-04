В «ДНР» появились «коронавирусные» мошенники

В «ДНР» появился новый вид мошенничества, связанный с COVID-19. Это одна из форм телефонных афер.

На телефоны жителей поступает звонок якобы от близкого родственника. Человек сообщает, что заболел коронавирусом и ему срочно нужны деньги на лечение. Соответсвенно просит сбросить суму на банковскую карту.

Таклй случай зафиксировали, в частности в Шахтерске. «В Шахтерский городской отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что чуть не стала жертвой мошенников. Со слов заявительницы, ей на мобильный телефон со скрытого номера позвонил неизвестный, представился ее сыном и сообщил, что он заболел новой коронавирусной инфекцией и ему срочно нужны деньги на лечение. После чего попросил перевести деньги на карту», – сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Женщина не поддалась на уловку мошенника, и впоследствии выяснила, что с ее сыном все в порядке.