В Славянске выявили 9 очагов COVID-19, – городской голова

В Славянске зарегистрированы 20 случаев заболевания COVID-19 и 1 подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня, 4 июня, сообщил на брифинге Славянский городской голова Вадим Лях, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Трое пациентов выздоровели, 6 пациентов госпитализированы и проходят лечение в инфекционной больнице в Константиновке, 9 пациентов на самоизоляции, 1 человек выписан из инфекционной больницы для долечивания у семейного врача. И один, к сожалению, летальный исход», – констатировал мэр Славянска.

По его словам, среди 20-ти лабораторно подтвержденных случаев 13 были зарегистрированы в период с 29 мая по 3 июня, то есть за неделю. Их 6-ти госпитализированных больных один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Среди 12-ти выявленных 29 мая 7 человек имеют отношение к ЧП (частному предприятию – ред.), где был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. По данному ЧП был предоставлен список в составе 51 сотрудника, у 48 сотрудников проведен забор материала, 2 человека планируется на сегодня, 1 человек в число контактных не входит», – рассказал Вадим Лях.

Он также сообщил, что в городе определены 9 очагов инфекции, проводится работа по выявлению контактных лиц.

За последние 7 дней в Славянске обследованы всего 463 человека, в том числе методом ПЦР – 218 человек, остальные – быстрыми тестами.

В целом с начала введения карантина в городе обследованы 2367 человек, в том числе методом ПЦР – 808 человек, быстрыми тестами – 1559 человек. В том числе обследованы 326 возвратившихся из-за границы. С начала карантина 352 жителя Славянска проходили самоизоляцию.

По словам Вадима Ляха, по состоянию на сегодня в городе 21 пациент лечится по поводу пневмонии. «Все обследованы ПЦР, всего с начала карантина в городе пролечены 109 больных пневмонией», – отметил городской голова.

Он добавил, что с 9 июня на базе городской клинической больницы начинает проводиться обследование на коронавирусную инфекцию методом иммуноферментного анализа (ИФА) с целью изучения состояния иммунитета. На данное время закуплено 10 наборов для проведения 900 исследований.

Как сообщалось ранее, из-за роста количества заболевших коронавирусом в Славянске городские власти ввели ряд карантинных ограничений.