В «ДНР» коронавирусом заболел месячный младенец

В «ДНР» на данный момент самому младшему пациенту с COVID-19 был один месяц, а самому старшему – 84 года. Об этом в интервью местной газете сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

Она отметила, что в «республике» коронавирусом в основном болеют люди старше 50 лет. «Хотя и среди молодежи и жителей среднего возраста тоже достаточно заболевших. Но в молодом возрасте болезнь переносится значительно легче. Самому младшему пациенту с коронавирусной инфекцией был один месяц. Ребенок заразился от матери. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Самому возрастному пациенту было 84 года. К сожалению, он скончался», – сказала «министр».

Долгошапко констатировала, что «практически в каждом из 18 городов и районов республики есть люди, которые перенесли вирус или сейчас находятся на лечении».

При этом, по ее словам, из общего числа пациентов порядка 60% переносят COVID-19 в легкой форме, 25% в средней и только 15% – в тяжелой форме.

«Треть тяжелых больных нуждается в интубации трахеи посредством подключения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сейчас 2 человека находятся на интубации трахеи, еще 36 получают кислород через маску», – заключила «министр».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 июня в «ДНР» зафиксированы 611 случаев COVID-19. Из них: 154 человека выздоровели, 23 пациента скончались.