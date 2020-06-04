Оборот больше 100 миллионов: На Донетчине ликвидировали центр минимизации налогов

В Краматорске правоохранители разоблачили и ликвидировали центр минимизации налоговых платежей с оборотом средств на сумму более 100 млн грн. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов группа лиц через ряд подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования осуществляла документальное оформление и приобретение налогового кредита у предприятий оптовой торговли бытовой химией. В дальнейшем организаторы преступной схемы через реквизиты указанных субъектов подменяли товарные позиции и услуги, регистрировали их налоговые накладные в адрес предприятий-выгодоприобретателей реального сектора экономики Донецкой и Днепропетровской областей», – говорится в сообщении.

В ходе обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов в Краматорске обнаружены и изъяты регистрационные документы, печати, первичные финансово-хозяйственные документы, деньги в сумме более 400 тыс грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас правоохранители устанавливают общую сумму средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов, и накладывают арест на изъятое имущество.

Досудебное расследование проводится по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (обязательных платежей) (ч. 1 ст. 212 УК Украины).