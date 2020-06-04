Не кровь, а мазки: В «ДНР» рассказали, как проводят тестирование на коронавирус

В «ДНР» жители «просто так» сделать тест на коронавирус не смогут. Об этом в интервью местной газете сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

«Прежде всего тестирование проходят пациенты с пневмонией, подтвержденной рентгеном или клинически, а лучше всего методом компьютерной томографии. Также тесты положены пациентам, приехавшим из-за рубежа и имеющим симптомы коронавирусной инфекции, в том числе повышенную температуру тела и утрату обоняния. Затем тесты выполняются людям, которые контактировали с зараженным, и это касается в первую очередь медработников», – рассказала «министр» о базовых случаях тестирования на COVID-19 в «республике».

При этом, если человек был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, то не факт, что его протестируют на коронавирус. «По любому ОРВИ выясняется история болезни у пациента, где он живет, был ли у него контакт с зараженными COVID-19 и так далее. Просто так сделать тест на коронавирус жители не смогут. Более того, не все пациенты с острыми респираторными вирусными инфекциями подлежат такому обследованию – только в случае ухудшения состояния», – сказала Долгошапко.

Для тестирования в «ДНР» берут не кровь пациента, а мазки из слизистой носоглотки и ротоглотки. «Сами тесты находятся в Республиканском центре санитарно-эпидемиологического надзора ДНР, а вот биоматериалы у людей для исследований берутся на местах. Медработник в противочумном костюме берет у пациента мазки из слизистой носоглотки и ротоглотки, помещает их в пробирки и отвозит в лабораторию особо опасных инфекцией в Донецке. Там уже проводятся необходимые исследования. Каждое длится от 6 до 8 часов», – пояснила «министр».

«Каждый проведенный нашими специалистами тест регистрируется, четко обозначается дата и время его проведения. Все это документируется и вносится в базу данных», – добавила она.

По словам Долгошапко, с середины марта до настоящего времени в «ДНР» было проведено более 3000 исследований на COVID-19. Тесты получают из Российской Федерации.

«В настоящий момент тестов в республике достаточно. Недавно мы получили еще одну партию – на 10 тысяч исследований», – заверила «министр».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 июня в «ДНР» зафиксированы 611 случаев COVID-19. Из них: 154 человека выздоровели, 23 пациента скончались. Самому младшему пациенту с COVID-19 был один месяц, а самому старшему – 84 года.