Двухнедельный карантин: Госпогранслужба разъяснила порядок въезда с временно неподконтрольных территорий

При въезде в Украину из-за границы и также с временно неподконтрольных правительству территорий для граждан предусмотрен 14-дневный карантин. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ГПСУ напомнили, что в функционирующих пунктах пропуска проводится температурный скрининг у всех лиц, которые направляются на въезд в Украину.

«Кроме этого, при въезде в Украину граждане в обязательном порядке должны проходить 14-дневный карантин. Для этого и граждане нашей страны, и иностранцы, должны установить приложение "Дій вдома", то есть подтвердить свое добровольное решение на самоизоляцию, или же в случае неустановления приложения – направляются на обсервацию в заранее определенные областными (Киевской городской) государственными администрациями», – пояснили в ГПСУ.

Сама проверка установки приложения «Дій вдома» происходит в месте прохождения паспортного контроля. Человек, пересекающий границу, должен предоставить паспорт, сообщить свой номер телефона, который будет активным следующие 14 дней и используется для «Дій вдома» и адрес самоизоляции для фиксации в информационной системе Государственной пограничной службы, после чего показать экран своего телефона с активным приложением.

«Если лицо не установило приложение «Дій вдома», то оно направляется в обсерватор (изолятор) в соответствии с установленной процедурой. Для этого необходимо обратиться к работникам полиции или местных органов власти, которые находятся в пунктах пересечения государственной границы», – уточнили в Госпогранслужбе.

О тех, кто откажется проходить инкубационный период на самоизоляции или в обсервации, а также тех, кто нарушил правила карантина, сотрудники Государственной пограничной службы сразу сообщают сотрудникам Нацполиции и санитарно-карантинным подразделениям. За такое нарушение ст.44-3 Кодекса об административных нарушениях Украины предусматривает штраф от 17 тыс. грн.

Как сообщают в ГПСУ, всего с начала введения таких мер в пунктах пропуска на государственной границе обнаружили более 120 человек, нарушивших 14-дневный карантин. Информацию о них передали сотрудникам Нацполиции.

Как сообщалось ранее, с 22 марта на время карантина через линию разграничения пропускают людей только при критических жизненных ситуациях (лечение, смерть близких родственников). Однако разрешение на пропуск должно быть с обеих сторон.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения готовят к открытию после 10 июня.