В Славянске подтвердили 19 новых случаев COVID-19

В Славянске (Донецкая обл.), где зафиксирована вспышка COVID-19, за сутки подтвердили еще 19 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Славянского горсовета.

«Сегодня, 4 июня, мы получили результаты ПЦР-исследований по вчерашним подозрениям на инфицирование. Результат пугающий – 19 новых больных в сутки», – говорится в сообщении.

В горсовете просят жителей города максимально воздержаться от контактов с посторонними людьми, по возможности оставаться дома и придерживаться норм безопасности.

Ранее сегодня Славянский городской голова Вадим Лях сообщил, что по состоянию на утро 4 июня в городе зарегистрированы 20 случаев заболевания COVID-19, всего определены 9 очагов заражения коронавирусом. Из-за роста количества заболевших коронавирусом в Славянске городские власти ввели ряд карантинных ограничений.