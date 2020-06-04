Зоологи пояснили, почему Донецк атакуют лисы, зайцы и белки (Фото)

После 2014 года в неподконтрольном украинской власти Донецке все чаще начали замечать диких животных, прежде всего, лис, белок, зайцев. Но некоторые местные зоологи утверждают, что «нашествие» не связано с военными действиями. Об этом сообщает местная газета.

Многие горожане считают, что дикие звери и птицы направляются в город с мест, где ведутся боевые действия.

Так, живущий на Путиловке Сергей Петрович рассказал, что в 2015 году во двор его частного дома стала захаживать лиса, хозяйничала там, воровала кур. Она настолько напугала хозяев, что те боялись выходить из дома. Лишь после того, как Сергей Петрович несколько раз пострелял из винтовки в воздух, лиса оставила из в покое.

Неоднократно люди видели лис в парке Щербакова и в парке Ленинского комсомола, где дикие животные бегали, не боясь уже людей.

При этом местные зоологи утверждают, что лисы в Донецке жили всегда, просто не все их замечали.

Старший преподаватель кафедры зоологии биологического факультета «Донецкого национального университета ДНР» Марина Чайка отмечает, что введение в «республике» комендантского часа, уменьшение перемещений жителей региона, запрет на охоту значительно снизили фактор беспокойства животных. Поэтому многие их виды смогли увеличить свою численность.

Особенно это касается охотничьих видов (лис и фазанов), которые в силу своего лояльного отношения к человеку могут чаще встречаться в населенных пунктах. Более редких животных (косуль, филинов и др.) и раньше иногда замечали в городах, но теперь это может происходить чаще – по тем же причинам.

Но Чайка подчеркнула, что на основе некоторых наблюдений можно сделать только предварительные выводы, по ее словам, специальные исследования о влиянии боевых действий на диких животных в ДНР не проводились.

Заместитель директора Донецкого ботанического сада Владимир Мартынов тоже считает, что нет прямой связи между боевыми действиями и увеличением численности диких животных в городе. «Есть мнение специалистов, а есть мнение обывательское. Когда люди спрашивают: "А откуда животные появились в городе?" – я отвечаю: "Да они здесь и жили!". Это мы их вытеснили, город наступает на природные биоценозы, поглощает окружающие его природные участки», – говорит он.

По словам Мартынова, если дикие животные и птицы в состоянии приспосабливаться и выживать, то они не просто будут оставаться в городах, но еще и наращивать свою численность.

И то, что люди видят в Донецке лис, по его мнению, вполне нормальное явление. Он успокаивает, что городу большая популяция «рыжих» не грозит из-за большого количества бродячих собак – конкурентов лис.

Но гораздо больше, чем лис, в Донецке белок, прыгающих по деревьям в парках, скверах, а нередко и под окнами квартир. Их можно увидеть и в центре города, и на его окраинах. Но особенно много этих животных зафиксировано в Петровском районе, в микрорайоне Текстильщик Кировского района, на поселке шахты «Октябрьская» в Куйбышевском районе, на Путиловке в Киевском районе.

Замдиректора ботанического сада акцентирует, что эти красивые зверушки не так уж и безобидны. «Орешки они могут есть только в определенное время года, а в другое время едят яйца птиц, птенцов. Белки – одни из основных разорителей гнезд. Когда они появляются, сразу снижается количества воробьиных. Еще они являются переносчиками клещей, которые переносят лямблиоз, энцефалит, потому очень многие очаги природных заболеваний связаны именно с белками», – говорит Мартынов.

Также нередко в поле зрения горожан попадаются зайцы. В этом Мартынов тоже не видит ничего удивительного, потому что они всегда были частью донбасской степи.

«Другое дело, что периодически их могут изгонять. К примеру, появляется стая бродячих собак, которая активно прочесывает парк и всех зайцев выгоняет. Если собак нет, они снова возвращаются в поисках еды. Мы зайцев фиксируем постоянно. Пройдитесь по Путиловскому парку, как только выпадет снег, вы увидите везде следы зайцев», – говорит он.

Кстати, работникам ботанического сада зайцы серьезно досаждают. Во время зимовки они обгрызают фруктовые деревья. Чтобы защитить их, сотрудники ботсада вынуждены обвязывать молодые растения, а это очень затратное и кропотливое мероприятие.