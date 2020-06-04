Снова на карантин: Вуз в Краматорске возвращается в дистанционный режим

В Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА), которая эвакуирована из неподконтрольной Макеевки в Краматорск, отложили выход из карантина, передает «КраматорскPost».

Приказ об отсрочке прекращения дистанционной работы сегодня, 4 июня, подписал ректор вуза Василий Кравец.

В документе говорится, что это решение принимается на основании письма Донецкой областной государственной администрации от 3 июня – власти откладывают смягчение противоэпидемических ограничений.

Ранее сообщалось, что ДонНАСА со 2 июня выходит из карантина и возвращается к обычному режиму работы.