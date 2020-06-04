В Покровске построят приют для бездомных животных

В Покровске (Донецкая обл.) построят мини-приют для бездомных животных со стерилизационным пунктом. Для этого из областного бюджета город получил субвенцию в сумме 1 млн 780 тыс. грн, передает «Сайт Покровска и Мирнограда».

Соответствующие изменения в бюджет города депутаты Покровского городского совета внесли на очередной сессии 3 июня.

Покровск является одним из немногих городов Донецкой области, который присоединился к проекту от Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации по строительству приюта для животных.

«Проблему роста численности бездомных животных наше общество решает путем привлечения специализированных организаций для стерилизации, вакцинации и чипирования животных. Рост стоимости таких услуг требует от нас принятия новых решений. Покровск уже готовится к реализации первой очереди строительства – это установление стерилизационного пункта. Это небольшое здание 6 на 12 метров, одновременно передержка предусматривает 26 животных. Этот приют будет расположен возле хутора Запорожский по улице Родинская. Сейчас идет последний этап подготовки документов на земельный участок», – пояснила в ходе презентации проекта начальник отдела экологии, климата и энергосбережения городского совета Ирина Швец.

Вместе с тем отдел экологии открыл регистрацию на должность менеджера проекта «Строительство приюта для животных». ️

«Если Вы знаете, как организовать координацию и реализацию проекта, построить структуру управления приютом – звоните 066 551 8205», – сообщают в отделе экологии.