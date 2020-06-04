Пленники карантина: Как люди пытаются вернуться в родные дома по обе стороны КПВВ

В середине мая Украину потрясла новость о подрыве на мине 35-летней женщины. Она пыталась перейти линию разграничения в обход КПВВ и подорвалась на мине, пишет «Сайт города Мариуполя».

После объявления карантина и закрытия линии разграничения женщина «застряла» в «ДНР» – в Докучаевске. Ей необходимо было попасть домой на подконтрольную Украине территорию, она решила не ждать, когда закончится карантин и откроются КПВВ.

Попытка обойти запреты закончилась для женщины трагически, но, как это ни парадоксально, она таки попала домой, лишившись ноги...

По обе стороны линии соприкосновения остаются сотни тех, кто на такие опасные шаги не готов. Они ждут, когда легально смогут пересечь КПВВ.

Когда закрыли КПВВ

Людей из «Л-ДНР» с температурой перестали пропускать на подконтрольную территорию еще 7 марта. С 16 марта штаб Операции Объединенных сил принял решение, что из «Л-ДНР» могут вернуться только те, кто имеет постоянную регистрацию (прописку) на подконтрольной территории.

А с 22 марта штаб ООС со своей стороны, а «республики» – со своей полностью прекратили пропуск через линию разграничения, оставив лишь исключительные случаи для гуманитарных миссий и индивидуальных жизненных ситуаций.

Уже 2,5 месяца в Донецкой и Луганской областях в связи с карантином действует режим «красный».

Пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего ООС. Для этого нужны весомые причины гуманитарного характера, или критические жизненные обстоятельства. К примеру, смерть родственника или необходимость срочного лечения. Но даже наличие такого решения с украинской стороны не дает гарантию того, что человека пропустят через контрольно-пропускные пункты «Л-ДНР».

Ждуны поневоле

Истории «заложников карантина», которые на несколько месяцев оказались оторванными от дома, на первый взгляд, кажутся похожими: все они просто ждут своего часа, чтобы поскорее выехать. Но у каждого своя особенная боль.

54-летний Константин (имя изменено) из Красного Луча (после переименования – Хрустальный, «ЛНР») уже 2,5 месяца ожидает часа «Ч», арендуя жилье в Волновахе. Снимает он квартиру вместе со знакомым, который вернулся из Польши. «Из-за карантина ему пришлось все бросить в Польше, так и не закончив объект. Так что желаемых денег он не получил», – поясняет Константин.

На подконтрольной территории Константин оказался еще в марте. С 19 по 27 марта он проходил курс реабилитации в больнице Запорожья после полученной травмы (в 2006 году он травмировался в шахте, поэтому сейчас получает пенсию по инвалидности).

«Да как я живу? Весь на нервах. Домой мне надо. С сестрой связь оборвалась 1 апреля, и больше дозвониться к ней я не могу. Она у меня сердечница. Очень за нее переживаю», – делится мужчина.

Он давно развелся, бывшая жена живет в Винницкой области, и с ней связь Константин не поддерживает.

Пока мужчина находился в отъезде, за домом просил последить соседа. Но в последнее время тот запил, и на звонки не отвечает. «Теперь я боюсь, что мой дом уже просто разворовали или скоро разворуют. Меня же дома нет, соседи меня не видят», – отметил Константин.

Звонить другим землякам Константин не хочет, так как больше никому не доверяет: из домов по люди соседству выехали еще в 2014 году, а через два дома – притон наркоманов.

Живет в Волновахе мужчина только на пенсию. Говорит, она у него не такая большая, как у других шахтеров. Сегодня у него новая забота – купить летнюю одежду, так как он до сих пор ходит в зимней. Радуется, что в секонд-хенде недорого можно взять футболку. Питается ячневой кашей, жарит кабачки. В общем, покупает продукты так, чтобы протянуть как можно больше времени.

За эти месяцы Константин работу так и не нашел: «Когда тут работать, мы каждый день ищем каналы, как отсюда выехать...».

Жительница Донецка Валенина (имя изменено) также вынуждена жить в Волновахе и ждать, когда сможет вернуться домой.

«Еще в марте я поехала навестить родственников в Хмельницкую область. От родственников я должна была выехать 18 марта, но в это время как раз закрыли железнодорожное сообщение. Два месяца мне пришлось пробыть у них, но в итоге я решила вернуться в Донецкую область. Уже 3 мая приехала в Волноваху на "бла-бла-каре"», – рассказывает женщина.

Валентина осталась коротать время в Волновахе. Через интернет дочка нашла ей здесь квартиру. Денег на пропитание дали родственники. Работать Валентина также не может, так как перенесла операцию на сердце.

Телеграм-канал спасения

Находясь в ожидании, люди пишут во все инстанции. Обращались и в ОБСЕ, и в ООС. Помогать заложникам ситуации обещали депутаты, правозащитники. Люди ждут, но, кажется, уже разуверились, что попадут домой в ближайшее время.

Пока же пытаются помогать друг другу – таким же, как они сами, «ждунам».

Общаются каждый день в различных телеграм-каналах, пытаясь узнать последние новости. Группы большие – до 1000 подписчиков. Здесь люди пишут о своих бедах, обсуждают, как меняется число заболевших и выздоровевших, составляют списки на выезд. Особенно волнуются абитуриенты, которым нужно сдавать ВНО. «Грустно будет, если не откроют... у нас 25-го первый экзамен», – пишут выпускники, желающие учиться в украинских вузах.

Пенсионеры

Ситуация с пожилыми людьми и украинскими пенсиями – отдельная тема. Некоторые участники беседы именно в этом видят главную проблему закрытых КПВВ, ведь после открытия пропускных пунктов пожилые люди направятся на «подконтролку» за деньгами.

«Не забывайте, что когда откроют КПВВ, то будет обязательная самоизоляция. Каким образом пенсионеры будут ехать, если нужно будет где-то им посидеть 2 недели?», – высказывают предположения люди.

«Моей маме нужно ехать за пенсией. Говорю ей: "Тут сними: процент дешевле, чем проезд и нервы... Кинь мне на карту, я тебе отдам". Но нет, ей нужно ехать. Может, для пенсионеров это тоже такой себе драйв, чтобы молодыми оставаться...».

Другие, ссылаясь на ПФУ, отмечают, что все 2,5 месяца карантина пенсии начислялись на карты людей, и проблем не будет.

Пенсионеры ожидают, что для контроля ситуации в отделениях «Ощадбанка», ПФУ и иных ведомствах для них будет вводится электронная запись для приема на конкретную дату. Но пока у людей информации точной нет. Одни домыслы и предположения.

Побег из...

Люди, застрявшие между двух миров, хотят поскорее убежать из вынужденного плена. И некоторые готовы платить немалые деньги, чтобы решить вопрос с поездкой домой уже сейчас, не дожидаясь отмены карантина.

Такие поездки есть, но стоят они нервов и денег.

Не дожидаясь разрешения от командования ООС, люди едут на границу с Россией. С 29 мая открыты для пересечения пункты пропуска «Гоптовка – Нехотеевка» в Харьковской области; в Сумской области – «Юнаковка – Суджа», «Троебортное – Бачевск»; в Черниговской области – «Сеньковка – Новые Юрковичи»; в Луганской области – «Меловое – Чертково».

Нужно сначала найти перевозчика, который довезет до пункта пропуска. Потом – пересаживаться. Но на границе можно простоять до 8 часов. Правда, такая опция с пересечением границы доступна, когда есть загранпаспорт.

«Я попала из "ДНР" в Украину. Было сложно, тяжело и дорого. Но сейчас, когда выспалась, хочу сказать спасибо перевозчику, который помог решить проблему», – рассказала Елена, удачно пересекшая российско-украинскую границу.

Сегодня люди надеются, что КПВВ все-таки откроются в скором времени. Ранее озвучивалось, что долгожданное событие может произойти 22 июня. Но в такие долгосрочные перспективы люди верить не хотят.

«Мы за эти 2,5 месяца столько дат "переварили", что лучше уже не трепать себе нервы, а ждать».

Самая ближайшая возможная дата – 10 июня. До нее осталось совсем немного.