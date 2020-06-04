Для открытия КПВВ на Донетчине пока не обеспечены меры безопасности, – отчет ООН

На территории Донецкой области проводят недостаточное количество тестов на COVID-19 для перехода на следующий этап ослабления карантина. При этом контрольные пункты въезда-выезда продолжают готовить для ввода в эксплуатацию. Об этом говорится в отчете ООН по распространению COVID-19 на территории Украины, передает «УНН».

«Карантинные мероприятия постепенно ослабляются в связи с 5-ю этапами, установленными властями в стратегии выхода из карантина. Подконтрольные территории Донецкой области не соответствуют требованиям по количеству тестов, которые необходимы для ослабления карантина, однако перешли на второй этап», – говорится в отчете.

Указано, что хотя 10 июня и должны заработать КПВВ на линии разграничения, однако не были обеспечены необходимые меры для их безопасного ввода в эксплуатацию.

«Гуманитарные организации продолжают активно сотрудничать с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий для обеспечения этих мероприятий, чтобы обеспечить безопасность людей, которые будут пересекать линию разграничения, а также работников КПВВ», – сообщается в отчете.

Также в ООН отмечают, что Донецкая область не отвечает требованиям по количеству проведенных тестов на COVID-19.

«Согласно данным Минздрава, Донецкая область отстает от общенационального требования относительно 12 тестов на 100 тыс. жителей, которые должны проводиться ежедневно. У них около 9 тестов на 100 тыс. В то время как региональные комиссии по ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям – ред.) должны принимать решение о переходе на следующий этап карантина, Донецкая область решила переходить на следующий этап», – констатируют в ООН.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.