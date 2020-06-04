Поезда преграждают путь: Особенности центрального пляжа Мариуполя (Фото)

С 11 мая в рамках послабления карантинных мер разрешено посещение пляжей. Прибрежные зоны Мариуполя были подготовлены спасателями к посещению горожан к 15 мая. Решение о начале сезона было принято, ссылаясь на заключения ученых, которые объявили, что морская соль и ультрафиолет препятствуют распространению коронавирусной болезни, передает «Сайт города Мариуполя».

Особенность центрального городского пляжа Мариуполя – он примыкает к железнодорожному полотну, которое тянется до жд-вокзала. Но сейчас «Укрзализныця» работает не в полном объеме, поэтому проблема с перегораживающими пляж поездами только усилилась. Если в прошлом году в районе «Туриста» стоял один состав, сегодня, 4 июня, их три. В «Укрзализнице» говорят, что мариупольцы должны переходить рельсы через мост, но на большом промежутке всего один такой путепровод, и это не всегда удобно.

Людей на пляже сейчас немного. В основном это пенсионеры и мамы с детьми. Лишь изредка можно увидеть людей среднего возраста. Однако, несмотря на небольшое количество посетителей, на пляже уже видны следы пребывания человека. Это пластиковые стаканчики, фантики, окурки и бутылки.

Сотрудники «Зеленстроя» сегодня тоже были замечены на пляже за работой, но они были без масок.

Визуально вода в Азовском море очень чистая, почти прозрачная. Однако купающихся не было. «Со своим больным сердцем я в холодную воду не полезу. А вот молодежь вечером бывает и ныряет», – говорит пенсионер Николай и утверждает, что он ходит на пляж каждый день и находится здесь по 3-4 часа.

Лавки, урны и раздевалки покрашены и подготовлены к сезону. Некоторые информационные стенды остаются пустыми. Однако уже установлены буйки и подготовлены биотуалеты.

Мариупольцы с детьми, по традиции, расположились прямо на песке, потому что топчанов очень мало.

Остается актуальным вопрос с волнорезами, которые находятся в ненадлежащем состоянии и опасны для прыжков с них.

В этом году в сети появилась информация о заселении пляжа гадюками. Однако увидеть их воочию сегодня не пришлось. Отдыхающие также говорят, что рептилий на пляже не наблюдали.

Мариупольский пляж можно считать подготовленным к сезону-2020. У него по-прежнему есть свои минусы и свои плюсы, но городской пляж остается одним из самых любимых мест отдыха горожан.