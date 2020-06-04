УВКБ ООН разработало интерактивную карту населенных пунктов, пострадавших от войны на Донбассе

Сегодня, 4 июня, представители регионального офиса в Славянске Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Гуманитарной миссии «Пролиска» презентовали интерактивную карту населенных пунктов, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В обсуждении проекта приняли участие заместители председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин и Юлия Костюнина, представители структурных подразделений Донецкой ОГА и АО «Ощадбанк».

«Интерактивная карта разработана на основе данных мониторинга 119 изолированных и пострадавших в результате конфликта населенных пунктов вдоль линии разграничения. Она содержит десятки различных показателей и постоянно обновляется. Ее разработка обусловлена тем, что очень многие организации нуждаются в оперативной информации о действительном положении дел в пострадавших населенных пунктах, и такая карта позволит видеть проблемы, эффективность мероприятий по их решению, разрабатывать стратегии помощи для людей, проживающих вдоль линии разграничения», – отметил, представляя проект, старший советник по вопросам защиты регионального офиса в Славянске УВКБ ООН Умар Яхьяев.

Во время встречи участники внесли свои предложения по информационному наполнению карты и обсудили дальнейшие перспективы развития интерактивного сервиса.