В Волновахе строят футбольный стадион за 26 миллионов (Видео)

В Волновахе строят футбольный стадион. Это один из 5-ти спортивных объектов Донетчины, которые вошли в государственный проект «Большая стройка». Общая сумма проекта – больше 26 млн грн.

На месте будущего стадиона уже выравнивают площадку и роют котлован под футбольное поле с искусственным покрытием. Подрядчики снимают верхний слой травы с грунтом. Рядом строят помещения для спортсменов, медицинского и спортивного персонала.

Сейчас на стройплощадке задействованы 20 работников Бахмутской подрядной организации, которая в конце апреля выиграла тендер на строительство футбольного стадиона на сумму более 26 млн грн.

«Этим проектом предусмотрены раздевалки, футбольное поле размером 90 на 60, трибуны на 260 мест, три беговые дорожки, парковка для автомобилей и парковка для автобусов команд», – рассказал директор Донецкого областного центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Сергей Головченко.

Деньги на строительство стадиона выделили из областного и местного бюджетов.

По словам заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина, работы по строительству стадиона завершат до 1 сентября.

Напомним, в рамках национального проекта «Большая стройка» 14 мая в Краматорске был открыт первый в Украине спортивный объект – крытое футбольное поле с искусственным покрытием в парке культуры и отдыха «Сад Бернацкого». Также на территории Донецкой области планируют отреконструировать стадионы в Селидово и Славянске, построить стадион в Волновахе и еще один – в Краматорске.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «UA: Донбас»