Члены семьи имели жилье: В Мариуполе переселенку признали мошенницей

Ильичевский районный суд Мариуполя оштрафовал переселенку за мошенничество – за получение ею без оснований пособия переселенца. Об этом говорится в решении суда от 1 июня, которое опубликовано 3 июня в Едином государственном реестре судебных решений, передают «Донецкие новости».

Так, женщина родилась в селе Дерсовое (Тельмановский район), сейчас данный населенный пункт находится на неподконтрольной Украине территории. Как говорится в документе – она не работает, замужем, воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Со временем женщина зарегистрировалась как переселенка в Кальмиусском районе Мариуполя и подала заявление на получение ежемесячного пособия ВПЛ (адресная помощь). Но суд установил, что с 1 октября 2018 года по 31 марта 2019 года она эти выплаты получала незаконно.

В решении суда указано, что за 5 месяцев женщина получила суммарно 14 652 грн, т.е. 2 930 грн в месяц. С учетом того, что на тот период выплаты для нетрудоспособных составляли 884 грн, а для трудоспособных – 442 грн в месяц, вероятно, женщина получала пособие не только на себя, но и на двух детей.

Дело в том, что при подаче заявления женщина не отразила, что у одного из членов семьи в собственности находилось жилье на подконтрольной территории. А переселенцы не имеют право на получение адресной помощи, если в собственности их семьи есть даже несколько квадратных метров жилья на подконтрольной территории. И такие действия подпадают под ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

«Обвиняемая свою вину в совершении преступления… признала полностью… объяснила, что искренне раскаивается в содеянном преступлении... Просила суд строго его не наказывать и обязалась в дальнейшем подобного не совершать», – говорится в судебном решении.

Суд учел раскаяние в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора.

В итоге, женщину признали виновной в мошенничестве (ч. 1 ст. 190 УК Украины) и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 510 грн.

Более того, более ранним решением этого же суда от 3 апреля 2020 года женщина должна вернуть государству выплаченные ей 14 652 грн.