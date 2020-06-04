Сегодня, 4 июня, вечером шахтеры «Краснолиманской» перекрыли трассу Покровск – Доброполье в районе города Родинское (Донецкая обл.), передает «Рokrovsk.news».

Горняки протестуют против долгов по зарплате, которые накопились за полгода, и надеются, что на них обратит внимание руководство страны.

По словам участников акции, среди них есть как работники госпредприятия, так и ООО «Краснолиманское». Также они сообщили, что сегодня во вторую смену горняки отказались спускаться в шахту.

Протестующие говорят, что устали от пустых обещаний и будут стоять до тех пор, пока не узнают о каких-то конкретных шагах по решению проблемы их предприятий.