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Шахтеры «Краснолиманской» перекрыли трассу Покровск – Доброполье

04.06.20 21:32
Фото: «Рokrovsk.news»
Фото: «Рokrovsk.news»

Сегодня, 4 июня, вечером шахтеры «Краснолиманской» перекрыли трассу Покровск – Доброполье в районе города Родинское (Донецкая обл.), передает «Рokrovsk.news».

Горняки протестуют против долгов по зарплате, которые накопились за полгода, и надеются, что на них обратит внимание руководство страны.

По словам участников акции, среди них есть как работники госпредприятия, так и ООО «Краснолиманское». Также они сообщили, что сегодня во вторую смену горняки отказались спускаться в шахту.

Протестующие говорят, что устали от пустых обещаний и будут стоять до тех пор, пока не узнают о каких-то конкретных шагах по решению проблемы их предприятий.

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