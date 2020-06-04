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Застрахованы на 4-6 тыс. евро каждая: В Мариуполь приехала выставка скульптур (Фото)

04.06.20 21:48
Фото 0629.com.ua
Фото 0629.com.ua

После карантина в Мариуполе в Центре современного искусства им. Куинджи открылась выставка скульптур работы киевского скульптора Алексея Леонова, передает «Сайт города Мариуполя».

Как отмечает директор Центра Ирина Волкова, скульптуры Леонова – уникальные и новаторские. Они стали прорывом в художественном осмыслении истории человечества.

В Мариуполе скульптор выставляется уже больше 10 лет, так как здесь Леонов начинал свое творчество.

Леонов работает с шамотом (специальная глина, которая обжигается при температуре 1000 градусов) и бронзой. На выставке в Мариуполе представлены 24 скульптуры, 5 из которых – бронзовые.

На выставке можно увидеть образы мыслителя Омара Хаяма, Будды, греческих героев, скульптуры зверей и т.д.

Автор отмечает, что одна из его скульптур – «Улыбающийся Будда» – обладает особой энергетикой.

Особое место занимает бюст известного мариупольца Архипа Куинджи. Ее Леонов сделал в знак любви к городу.

В Мариуполь из Киева скульптуры везли в специальных контейнерах, каждая из них застрахована на сумму от 4 до 6 тыс. евро.

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