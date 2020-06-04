Звезда Франкфуртской оперы: Воспоминания о Донецке – болезненны

34-летняя Екатерина Каспер – сейчас певица Франкфуртской оперы, звезда крупнейших оперных площадок Европы. А еще Екатерина – макеевчанка и выпускница Донецкой музыкальной консерватории. Как только она уехала в Германию для дальнейшего обучения, дома у нее началась война, передает «Радио Свобода».

«Меня знают за рубежом как украинскую певицу. Вообще моя национальность играет лишь второстепенную роль в профессиональной жизни. Например, ансамбль Франкфуртской оперы очень интернациональный, более 70-ти национальностей работают в театре под одной крышей. Уже 10 лет я живу во Франкфурте-на-Майне, поэтому я, наверное, больше франкфуртчанка сейчас», – рассказала певица.

Она говорит, что все равно ностальгирует по Донецку, «и прежде всего по друзьям, учителям, с которыми я связана воспоминаниями».

«Прежде всего, это мои родные, друзья и близкие. Мой дом, где я провела свое детство и первые 20 лет жизни. Музыкальная академия, оперный театр, филармония, бульвар Пушкина... Честно признаться, эти воспоминания достаточно болезненны, потому что я знаю, сколько страданий и страхов пришлось перенести близким мне людям с тех пор, как я уехала и жила далеко от них», – говорит Каспер.

Несмотря на то, что воочию боевые действия на Донбассе Екатерина не застала, война все равно повлияла на ее жизнь. «Война повлияла и влияет до сих пор. Я никогда не могла подумать, что страх за жизнь близких людей станет таким реальным. Я хочу, чтобы война закончилась. Нет ничего глупее, чем война. Человек разрушает на войне все свои лучшие достижения, культуру, цивилизацию, не говоря о самом главном – жизни», – отмечает дончанка.

В Украине Каспер не была с 2014 года. «К сожалению, мне не пришлось выступать в Украине. Недавно меня впервые пригласили два оркестра в Киеве, но я не смогла приехать, один раз из-за работы в моем театре, а второй – по семейным обстоятельствам, ждала рождения ребенка. Последний раз я была дома на Новый год 2014 года. Собиралась приехать этим летом, но ситуация с COVID-19 не дает возможности вообще что-то предсказать», – резюмировала певица.