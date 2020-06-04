Противоядия нет: В Мариуполе после зимней спячки начали выползать змеи (Видео)

В Мариуполе местные жители жалуются на активизацию змей. Появление рептилий на побережье Азовского моря подтверждают и спасатели.

Мариупольчанка Виктория приходит с внуками отдохнуть на центральный городской пляж. «Именно на этом пляже – на городском, а также на пляже "Песчанка" я не видела змей. Но, конечно, это очень опасно», – говорит женщина.

Каждый день на побережье приходит с детьми и Наталья. Говорит, что иногда видит змей около моря. «Засушенную встречали на побережье, когда ходили по воде. То ли шкура змеи, то ли сама змея», – отмечает она.

Спасатели сообщают, что патрулируют пляж с утра до вечера. Иногда находят ползучих сами, или к ним по поводу змей обращаются отдыхающие. «Раз-три раза в месяц обращались люди. По-разному. Мы змей аккуратно ловим, помещаем в бутылочку и вывозим в зеленую зону, где их отпускаем», – рассказал Сергей Косый, начальник смены аварийно-спасательной службы.

Специалист по рептилиям Саак Кюбалян поясняет, что лето для гадюк – активная пора: «свадебный» период прошел, и теперь они ищут еду и комфортное место для «стоянки». При этом отличить ядовитую змею можно по укусу и форме зрачка. «Когда кусает, то остаются обычно две точки. Если кусает не ядовитая гадюка – то дугообразно много "дырочек" получается. Еще – если круглый зрачок, то это не ядовитая рептилия», – говорит Кюбалян.

Местные медики заверяют, что ужи и гадюки, которые водятся в Мариуполе, – не ядовитые. Но и их укус может вызвать аллергическую реакцию. «Если все-таки укус произошел, нужно принять антигистаминные препараты, и очень быстро обратиться в "скорую помощь" либо в медцентр за оказанием первой помощи. Дальше могут быть более сложные осложнения – отеки, раздражение кожи», – комментирует терапевт Елена Овчарук.

Из-за отсутствия на территории города ядовитых рептилий в Мариуполе нет сыворотки-противоядия.