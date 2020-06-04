Антирекорд: На Донетчине за сутки – 21 заболевший COVID-19 (Карта)

За сегодня, 4 июня, в Донецкой области подтверждены 21 новый случай COVID-19. По одному заболевшему – в Мариуполе и Курахово, и аж 19 – в Славянске. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Положительные результаты ПЦР-исследование на наличие вируса получили:

в Мариуполе – 59-летний мужчина, медик, предварительно у него была диагностирована пневмония;

в Курахово – 41-летняя женщина;

В Славянске заразились коронавирусом 16 мужчин (30, 33, 33, 37, 38, 38, 41, 43, 47, 47, 51, 51, 56, 59, 59 и 67 лет) и 3 женщины (33, 41 и 53 лет). «Все (кроме 41-летней женщины) связаны с одним из предприятий Славянска», – уточнил Кириленко.

Таким образом, с началом карантина на Донетчине зафиксировано 195 случаев COVID-19, из них:

5 человек скончались;

112 – выздоровели;

78 – проходят лечение.

«За сутки два отрицательные результаты ПЦР-исследования на COVID -19 получил 38-летний мариуполец», – отметил губернатор по поводу выздоровевших.

Примечание: количество больных в Мариуполе (106) указана с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в этом городе командировке. То есть, из 106 случаев, подтвержденных в Мариуполе, 104 – мариупольцы, 2 – жители Одесской области.

Напомним, что из-за роста количества заболевших коронавирусом в Славянске городские власти ввели ряд карантинных ограничений.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 июня в Украине коронавирусом заболели 25 411 человек (11 042 пациента выздоровели, 747 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 163 случая заболевания (89 человек выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 51 случай СOVID-19 (41 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 611 случаев заболевания коронавирусом (выздоровели – 154 человека, летальных случаев – 23). В «ЛНР» – 427 заразившихся (выздоровели – 338 человек, летальных случаев – 8).