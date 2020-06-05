Зачем по Донецку развешивают флаги России (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке на фасадах домов на центральных улицах массово вывешивают флаги России. Об этом «Донецким новостям» рассказала местная жительница, прислав подтверждающие фотографии.

Она отметила, что процесс начался еще месяц назад. Но сначала это были единичные флаги. Ни «власти», ни местные интернет-ресурсы не сообщали причину происходящего. В соцсетях появлялись фотофакты из иных городов. Тоже без вразумительных разъяснений «властей». Поэтому люди сами начали додумывать, что же происходит.

«Сразу появилось множество домыслов, во многом – бредовых. Сначала думали, что какая-то крутая делегация из РФ приезжает. Потом, что это такая подготовка к параду 9 Мая, который как бы перенесли, но объявить о нем могли в любой момент. Многие уже начали говорить о том, что готовится вхождение "ДНР" и "ЛНР" в состав России», – перечисляет мнения горожан дончанка Елена.

Но все оказалось проще. 12 июня в РФ отмечают государственный праздник – День России. А уже в «республике» все и забыли, что 29 июля прошлого года «глава ДНР» Денис Пушилин сделал этот праздник официальным и здесь. Более того, с этого года 12 июня в «республике» – нерабочий день.

«В прошлом году тоже был митинг и концерт на площади Ленина, естественно, с флагами. Но тогда акцентировали, что это типа в благодарность Путину, что он подписал указ об упрощенной системе выдачи российских паспортов. И как раз в этот период уже в "Л-ДНР" первая группа жителей получила эти документы. В этом году, говорят, что все приурочено к предстоящему голосованию за изменения в Конституцию РФ, в котором 1 июля смогут принять участие жители "республик", имеющие росспаспорта. Типа нужно загодя активизировать "преданность" России в душах дончан», – дополнила Елена.

Примечательно, что в «ЛНР» 12 июня – рабочий день, а День России здесь не является «республиканским» праздником. Хотя в прошлом году на центральной площади Луганска 12 июня прошел концерт с участием Вики Цыгановой и группы «Город 312», а также здесь растянули тканевую копию паспорта РФ площадью 200 кв. м. Но тогда это мероприятие официально обозначили как «в рамках реализации программы интеграционных мероприятий республики и РФ».