В ногу со временем: Как будет работать контрольно-пропускной режим в школах Донетчины (Фото)

В школах Донетчины внедряют систему контрольно-пропускного режима.

Одну из таких презентовали в Славянске – в общеобразовательной школе №12. Турникетная система установлена в вестибюле школы. Пройти через нее можно лишь с помощью индивидуальной электронной карточки, подделать которую практически невозможно. Все данные человека, который имеет такую карточку, внесены в единую электронную базу.

Когда карточка прикладывается к турникету, вся информация о человеке выводится на монитор охраны.

Как рассказал директор Славянской ОШ №13 Анатолий Погорелов, карточки выдаются бесплатно педагогам и детям, могут заказать карту и родители. Возможен также вариант браслета на руку или брелока. Карточка стоит дешевле всего – 20 грн.

Такая система исключает проникновение в учебное заведение посторонних, позволяет контролировать местонахождение учеников. Разработчики ПО учли дополнительные сервисы для родителей и поведение системы во время пожарной опасности. Система может отправлять уведомление родителям в Телеграм, Вайбер – и родители могут узнать, что ребенок ушел из школы раньше положенного или опоздал в школу.

В случае срабатывания пожарной сигнализации система турникетов отключается, перегородки автоматически падают.

Общая стоимость проекта, реализованного совместно с ПРООН и правительством Нидерландов, 650 тыс. грн. В рамках первого этапа в школах Славянска было установлено видеонаблюдение и введены электронные журналы. Как отметил представитель ПРООН в Украине Михаил Карелин, большую часть профинансировал Славянский горсовет, к реализации проекта присоединились местные депутаты.

Славянский городской голова Вадим Лях сообщил, что в ходе реализации было много подводных камней. К примеру, для того, чтобы система работала корректно, необходим быстрый интернет, который был сделан.

Такая же система установлена и в опорной школе города.

Жители города и родители учеников воспринимают нововведения позитивно. «Проект важный, безопасный – но он еще очень удобный и комфортный… Мы рады, что идем в ногу со временем», – сообщила жительница города Елена Саржевская.

В Славянске, кроме проектов, направленных на безопасность, в сотрудничестве с иностранными партнерами реализуется несколько инклюзивных. В частности, скоро на базе Донбасского педуниверситета должен появиться инклюзивный скалодром.

Скриншот видео

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Донеччина TV»