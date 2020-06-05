ДТП в Луганске: Есть погибший и пострадавшие (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло 2 ДТП.

Как сообщает пресс-центр «МВД ЛНР», авария произошла 3 июня на ул. Сосюры в Луганске. Мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Sens, почувствовал себя плохо, выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, совершил наезд на опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиры автомобиля – женщина 1975 года рождения и ребенок 2011 года рождения – с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. «Автомобиль изъят и помещен на стоянку УГИБДД. По данному факту проводится проверка», – уверяют в «МВД».

Еще одна авария в Луганске, как сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», произошла 4 июня.

«Постовой у фасада пожарно-спасательной части №3 (Артемовский р-н) стал свидетелем аварии, произошедшей на расстоянии около 40 метров от него на ул. 2-й Краснознаменной. На его глазах водитель автомобиля "Москвич-2140" совершил наезд правой стороной на автомобиль Shevrolet Aveo. Вследствие этого "Москвич" оказался на встречной полосе движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia и снес электроопору», – сообщают в «МЧС».

Там добавляют, что в результате ДТП девушка – пассажир «Москвича» – получила ушиб лица. До прибытия «скорой» «фельдшер ГПСЧ-3 осмотрела пострадавшую и других участников аварии, девушке была оказана первая доврачебная помощь, по факту ДТП ведется следствие».