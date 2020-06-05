«Шахтер» – «Десна»: Превью матча

В 25-м туре чемпионата ФК «Шахтер» встретится с черниговской «Десной». Матч состоится 6 июня в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 17:00, сообщает пресс-служба «горняков».

Этот поединок должен был состояться в Чернигове, но по соглашению клубов перенесен в Киев, где номинальным хозяином выступит «Шахтер». Как и в предыдущем туре с «Динамо», «оранжево-черные» примут своего соперника на поле НСК «Олимпийский». Напомним, все матчи проходят без зрителей.

Подопечные Луиша Каштру на 16 очков опережают сразу 3 клуба – «Зарю», «Десну» и «Динамо». Преимущество было упрочено в предыдущем туре, когда «горняки» уверенно победили киевлян с голами Марлоса и Маркоса Антонио. После той игры футболистам был предоставлен один выходной, а уже во вторник команда начала подготовку к встрече с «Десной». Дисквалифицированных у чемпиона нет. Вне общей группы Максим Малышев, Валерий Бондарь, Майкон и Артем Бондаренко.

«Десна» проводит второй сезон в Премьер-лиге и уже претендует на медали. В прошлом сезоне подопечные Александра Рябоконя заняли 8-е место (41 очко в 32 турах), а сегодня значительно превзошли тот результат (46 баллов в 24 матчах).

После зимней паузы черниговцы уступили «Шахтеру», а затем выдали серию из 4 поединков без поражений: победы над «Мариуполем», «Олимпиком», «Зарей» (с общей разницей мячей 7–1) и ничья с «Динамо». Выиграли они и в первом посткарантинном туре – 30 мая у «Колоса» на «Оболонь-Арене». В том матче капитан Денис Фаворов вывел свою команду вперед, затем вратарь Евгений Паст отразил пенальти, а в концовке выпускник Академии «Шахтера» Егор Картушов удвоил преимущество «Десны» – 2:0.

«Шахтер» выиграл у «Десны» все 4 поединка в чемпионате с общим счетом 5:0.

Предыдущая встреча в чемпионате состоялась 23 февраля. «Оранжево-черные» вырвали победу в компенсированное ко второму тайму время. На протяжении 94 минут на табло ОСК «Металлист» держались нули, пока не сработала многоходовка Марлос – Мораес – Тайсон – Марлос с точным ударом последнего в касание.