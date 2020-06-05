В «ЛНР» сообщили о девятой смерти от коронавируса

В «ЛНР» зарегистрирована девятая смерть от COVID-19. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Согласно проведенным 4 июня исследованиям, выявлены 2 новых случая заболевания COVID-19… Зарегистрирован 1 летальный случай», – утверждают в «республике».

​Всего по состоянию на 9:00 5 июня​ зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 429:

выписаны – 341 человек,

летальных случаев – 9.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 июня в Украине коронавирусом заболели 25 964 человек (11 372 пациента выздоровели, 762 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 195 случаев заболевания (112 человек выздоровели, летальных случаев – 5), Луганской области – 51 случай СOVID-19 (41 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» (на 4 июня) – 611 случаев заболевания коронавирусом (выздоровели – 154 человека, летальных случаев – 23).