COVID-19: В Украине с начала пандемии заболели почти 26 тыс. человек

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 553 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в нашей стране заболели 25964 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 5 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 553 человека. Из них 30 детей, а также 75 медработников. Были госпитализированы 103 человека. Зафиксированы 15 летальных случаев. При этом выздоровели 330 человек. В целом за все время пандемии заболели 25964 человека. Из них 1859 детей, а также 4963 медработника. При этом в целом выздоровели 11372 человека. Летальных случаев 762», – сказал министр.

Максим Степанов также проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (82), Львовской (73) и Ровенской (57) областях.

По данным Минздрава на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 195 случаев заболевания COVID-19, в Луганской – 51.