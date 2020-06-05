От COVID-19 на Луганщине лечатся 8 человек (Карта)

За последние сутки в Луганской области новые случаи инфицирования COVID-19 не выявлены. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки новых случаев инфицирования COVID-19 среди жителей Луганщины не обнаружено. Обработано 4 подозрения (всего 426 за весь период эпидемии). Двое амбулаторных больных из Рубежного вчера закончили лечение и получили подтверждение выздоровления. Остаются на лечении 8 человек: 3 – госпитализированы, 5 – амбулаторно», – сообщили в центре.