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От COVID-19 на Луганщине лечатся 8 человек (Карта)

05.06.20 10:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За последние сутки в Луганской области новые случаи инфицирования COVID-19 не выявлены. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки новых случаев инфицирования COVID-19 среди жителей Луганщины не обнаружено. Обработано 4 подозрения (всего 426 за весь период эпидемии). Двое амбулаторных больных из Рубежного вчера закончили лечение и получили подтверждение выздоровления. Остаются на лечении 8 человек: 3 – госпитализированы, 5 – амбулаторно», – сообщили в центре.

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