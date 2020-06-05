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Сводка из зоны ООС за 4 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

05.06.20 10:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксированы 14 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Красногоровки – из минометов калибром 120 мм;
  • вблизи Богдановки и дважды у Чермалыка – из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Павлополем и вблизи Каменки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Авдеевки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы Объединенных сил:

  • у Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • в окрестностях Орехово – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новгородского – из крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстреляли из стрелкового оружия украинские опорные пункты неподалеку Новоалександровки.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «подразделения украинских войск за минувшие сутки 2 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР более 50 боеприпасов. При обстрелах применялись вооружение БМП и БТР (было произведено 40 выстрелов), также произведено 12 выстрелов из гранатомета. Под огнем оказались поселок Старомихайловка на донецком направлении и село Таврическое на мариупольском направлении. Мирная жительница села Таврическое Тельмановского района пострадала в результате огня».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.

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